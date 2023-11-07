大陸常駐聯合國代表團網站美東時間11月6日消息，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽，在聯大四委審議聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處工作時發言強調，無論是巴勒斯坦平民還是以色列平民，都不應該成為武裝衝突的受害者。聯合國工作人員、人道和醫務工作者的安全都必須得到保障。醫院、學校、難民營等民用設施都不應該成為軍事行動目標。這一條條國際人道法規定的紅線不容觸碰，國際道義和人類良知的底線不能失守。

耿爽指出，此輪以巴衝突已持續整整一個月，迦薩戰火還在肆虐，前所未有的人道災難正在上演。今天的工程處，對於走投無路的230萬迦薩民眾而言，是最後的避難所，是唯一的生命線。願藉此機會，向在新一輪以巴衝突中遇難的80多名工程處員工表示哀悼，向仍然堅守崗位、服務巴勒斯坦難民的聯合國工作人員及人道、醫務工作者致敬，向拉扎里尼主任專員和他領導的工程處團隊重申中方的堅定支持。

耿爽強調，正如古特瑞斯祕書長所說，戰爭亦有規則。中方譴責一切針對平民的暴力和襲擊，反對一切違反國際法的做法。人的生命同等寶貴，無論是巴勒斯坦平民還是以色列平民，都不應該成為武裝衝突的受害者。聯合國工作人員、人道和醫務工作者的安全都必須得到保障。醫院、學校、難民營等民用設施都不應該成為軍事行動目標。這一條條國際人道法規定的紅線不容觸碰，國際道義和人類良知的底線不能失守。

耿爽表示，中方對迦薩嚴峻人道局勢深表關切。10月9日以來的全面封鎖切斷了迦薩基本生存物資供應，工程處的救濟工作難以為繼。再次呼籲以色列解除封鎖、撤銷緊急疏散令，盡快恢復迦薩水、電、食品、燃油供應，停止對迦薩民眾的集體懲罰。中方讚賞埃及等地區國家和古特瑞斯祕書長為開闢人道救援通道所作努力，呼籲以色列為拉法口岸全面有效運轉創造條件。近期，中方也通過工程處等管道向迦薩地帶提供了緊急現匯和人道物資援助。

耿爽稱，幾天前，拉扎里尼主任專員在拉法口岸告訴人們，必須盡快實現人道停火，否則將有更多人喪生，更大的人道災難，更嚴重的溢出效應。這是正在一線開展救援工作的人道機構發出的緊急呼籲，是上月緊急特別聯大決議的明確要求，更是正在生死邊緣掙扎的迦薩民眾的強烈呼聲。

只要戰爭仍在繼續，就還會出現更多違反國際人道法的情況。如果沒有持久停火，再多的人道援助都是杯水車薪。放任戰事延續下去，很可能演變為吞噬整個地區的軍事浩劫。中方支持18家聯合國機構和非政府組織負責人發表的聯合呼籲，支持將立即停火作為壓倒一切的優先目標，支援各方把努力彙聚到這一共同方向上來。

耿爽認為，以巴局勢之所以屢陷動盪，巴勒斯坦難民問題之所以延宕70多年，歸根結底是由於「兩國方案」沒有得到落實，巴勒斯坦人民的基本權利沒有得到保障。解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，就重啟和落實「兩國方案」達成新的共識，明確具體步驟。中方將繼續與國際社會一道，為早日平息迦薩戰火、緩解迦薩人道危機、實現以巴和平共處、實現中東長治久安作出不懈努力。