被譽為「Youtuber天花板」的網紅Joeman（本名：翁雋明）昨(6日)爆出警方找上門，在家中發現大麻與捲菸紙，而他原本給人陽光專業的形象也被網友形容全面崩塌，對此，知名作家吳曉樂（本名吳珊珊）則眼尖發現，Joeman臉書早就在自我介紹欄位寫上「I choose to be happy」，認真說起來早預言自己涉毒，應該算是「人設一致」。

統整媒體報導，昨上午6時新北市刑大前往Joeman家中按鈴搜索，當時他家中只有自己一人，見警方突然出現還摸不著頭緒，反問：「你們要幹嘛？」警方著在他住家櫃子搜索到大麻和捲菸紙，他第一時間承認持有，但已經很久沒抽。

Joeman早在臉書強調選擇要快樂。（圖／翻攝自Joeman臉書）

對此，Joeman昨晚透過律師正式回應：「謹代本所當事人翁雋明（Joeman）先生聲明如下：關於翁雋明先生於民國112年11月6日新聞媒體上所報導之刑事案件內容，翁先生業於同日積極配合檢警機關調查完畢，案經移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵訊後，無保飭回，現已平安返家。為此，感謝社會大眾關心，並對於造成社會的紛擾與不安，翁先生深感遺憾與抱歉，惟基於刑事偵查不公開原則，恕無法透露案情細節，也盼大家能尊重檢警機關偵查空間。爰代聲明如上。」

而作家吳珊珊在臉書表示，其實Joeman不算人涉崩壞，畢竟他早在臉書自我介紹區強調自己要的不是別的，選擇的是「快樂」，認真來說不算欺騙，引來其他網友回應：「我還是覺得薔薔比較聰明，去合法的國家不就好了」、「喜歡追求刺激的人，一般各方面的選擇都是比較be happy的」、「就試藥對決」、「一堆網友跑去前前女友，那邊按讚，真的太閒」。

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