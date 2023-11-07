36歲港星鄭欣宜是已故女星「肥肥」沈殿霞和鄭少秋的女兒，身為知名星二代的她，跟隨父母腳步踏入演藝圈，並在歌壇闖出一番成績。豈料，她於今年4月傳出失蹤的消息，一度傳出連經紀人都連絡不上，相隔逾半年，鄭欣宜終於露面，身形圓潤不少，讓粉絲放下心來。

早在上個月底，許廷鏗在IG公開新歌宣傳照時，不少網友已發現照片中的金髮女子，正是神隱多時的鄭欣宜背影。影片中，鄭欣宜配合劇情興奮大叫又開懷大笑，粉絲也終於見到她久違的燦爛笑容。她也不像過往消瘦，現圓潤不少，看起精神與氣色十分好。

事實上，鄭欣宜過去接受採訪，她透露情緒時常跌到谷底，2017年到2019年這段期間，她心理狀況不好，時常鑽牛角尖，認為連呼吸、生存都是錯的，後來才去看心理醫生學習如何面對情緒。而今年4月她突然失聯，不僅缺席2場頒獎典禮，IG最新發文停在4月26日，就沒有更新，當時她被爆是因情變搞失蹤，甚至鬧烏龍死訊，經紀人當時則表示，鄭欣宜只是身體微恙，需要時間靜養，工作方面，就等她狀態恢復，希望外界給鄭欣宜時間。如今她重回幕前，許多粉絲放下擔憂，盼她繼續從事演藝工作。

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