國民黨總統參選人侯友宜近日將炮口對向民進黨總統參選人賴清德。文化大學廣告系教授鈕則勳認為此舉有2大考量，並認為侯要與民眾黨總統參選人柯文哲分道揚鑣，自己的底氣若不夠，也罵不出個所以然，只有「雙輸」的結局。

賴清德日前表示，台灣這條船已經航行在正確路上，藍白還在岸上吵著誰要當船長，侯友宜則反嗆，民進黨開台灣這條船7年多，把台灣變成兵凶戰危，賴清德堅持往台獨方向走，騙人民生命，讓這條船沉下去，會把人民的生命在大海中給淹溺了。

對此，鈕則勳昨（6）日在臉書指出，侯將炮火直接針對賴清德，是典型的挑戰者戰略，但仍然有幾個策略上的深層考量。首先，若藍白持續協商，侯藉由攻擊策略強化主場，民調繼續拉升的話，可能會增加更多與柯談判的權力籌碼，進一步壓制柯的氣焰。另外，若藍白破局，侯也可提早在戰略上和賴開戰，不僅能藉由攻擊戰略主導議題版面，若能形塑藍綠對決的氛圍，也更有助「棄柯保侯」。

不過鈕則勳也提到，侯友宜若要達成上述2目的，要有幾個前提的搭配，包括攻擊力要更強，建構「在野第一勇」的形象，比柯有更多的媒體版面與聲量；攻擊的內容要更言之有物、要更深入，不能夠只談到表面，或者只靠立委候選人的攻堅，才能建構主帥的氣魄與直搗黃龍的勇氣；若藍白真的破局，在強力攻堅賴之餘，侯得提出比賴更好的政策，形塑「攻守兼具」的格局，才能拓票到中間選民。

鈕則勳直言，侯友宜要與柯分道揚鑣，自己的底氣如果不夠，也罵不出個所以然來，就只有雙輸的結局而已。