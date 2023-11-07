日本超人氣動漫《進擊的巨人》（進擊の巨人）近期公開動畫完結篇《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》，自2013年動畫首播以來已經過去10年，如今終於迎來動畫版大結局，讓許多粉絲都覺得非常感動。除此之外，作者諫山創也在開播前特別表示自己稍微更改了最後的分鏡，讓看過漫畫版結局的讀者相當期待。

一定要看的深度神作！強大世界觀震撼讀者

《進擊的巨人》以「人類」對「巨人」的抗爭為開端，逐漸拉扯出一段複雜的歷史。故事從大家原先單純地以為只是「人類」與「巨人」兩個群體的對立，到最後出現驚人的反轉，上升到「人類」與「人類」的族群矛盾與分化。龐大而完整的世界觀、與現實世界歷史相對應的隱喻，以及對於戰爭、人性的寫實描寫，被許多人封為「神作」，主角群們對於「自由」的追尋與掙扎，更是感動無數讀者。

《進擊的巨人》漫畫自2009年開始連載，並且於2021年4月完結，在當時讓許多粉絲都非常感動，雖然有人認為結局收得不夠完整，但仍不減這部作品在動漫迷們心中的地位。動畫版於2013年播出後，更是紅極一時，吸引到更多喜歡《進擊的巨人》的粉絲，在漫畫完結之際，也有許多人期待著動畫版的完結篇。

完結篇討論度爆棚！單日聲量飆破1萬筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，《進擊的巨人》近一週的網路聲量高達20,271筆，趨勢圖中可以明顯看出在11月4日後討論度直線攀升，顯見於11月5日凌晨上架的《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》帶起了非常高的網路熱度，單日聲量就高達11,377筆。此外，在近一週的探索概念中也可以看見「Final」和「完結篇」，表示近期《進擊的巨人》相關討論中，和大結局相關的主題佔了很大的成分。

自《進擊的巨人》動畫版在2013年開播後，已經過去10年之久，如今終於畫下句點，許多粉絲感動之餘也覺得非常不捨，認為一部神作的完結也象徵著一個時代的落幕。作者諫山創也透過動畫官方感謝大家一直以來的支持，同時也特別提到了動畫最終話的製作公司MAPPA，感謝製作組努力呈現出漫畫中難以繪製的複雜場景，讓故事中後段的高潮得以搬上螢幕。

《進擊的巨人》動畫版完結，在動漫界引起熱烈迴響。這部從開播就收到各方好評的作品，歷經10年完結後仍是大家心目中的神作，也被不少動漫迷們認為是一部足以「名留動漫史」的深度作品。不管是劇情、人物、世界觀等設定，還是故事中引人深思的議題與人性刻畫，都讓《進擊的巨人》走入另一個更高的層次，為許多人帶來難以言喻的震撼。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月30日至2023年11月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『進擊的巨人』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。