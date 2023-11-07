紐約洋基先發投手赫曼（Domingo German）正式宣告離隊，今年31歲的赫曼來自多明尼加，2014年被賣到洋基小聯盟，2017年登上大聯盟，之後度過6個球季的風風雨雨（2020年禁賽報銷），本月初被洋基放入揮棄名單（outright waivers）。由於沒有其他球隊出手，赫曼可以選擇下放小聯盟或是成為自由球員，最終他決定投入自由市場。

赫曼今年6月底投出大聯盟史上第24場完全比賽，9局99球收拾運動家，留下振奮人心的紀錄。整體而言赫曼本季的表現還是很失敗的，出賽20場僅有5勝7敗、4.56自責分率。他在2019年投出18勝4敗的生涯最佳成績，卻於季末家暴女友，遭受聯盟禁賽81場的重懲。

家暴事件對赫曼的創傷很深（即使是他自找的），他曾在IG以西班牙文寫道：「我將離開棒球，謝謝大家。」後來又忽然感嘆：「一切都完了」。儘管沒有真的退役，但赫曼的全盛期似乎是一去不返了，今年8月又爆發他醉鬧休息室的風波，例行賽最後兩個月都在治療酒癮。總管凱許曼（Brian Cashman）特別指明這是「很嚴重的問題，影響到許多人。」赫曼最後一場比賽是在美國時間7月31日對戰光芒，今年年薪260萬美元。

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