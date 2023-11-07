網紅Joeman與蕾拉夫妻昨日因持有大麻被逮，目前三人已無保請回，引發外界熱議，經常在臉書討論時事的網紅「鬼才阿水」直言，很驚訝Joeman捲入毒品爭議，但Joeman除了要面對廠商合約賠償外，其實傷害根本不大，因為台灣觀眾的道德標準沒有高到會為了這件事情撻伐他。

「鬼才阿水」昨天在臉書發文，Joeman跟蕾拉夫妻捲入毒品爭議，笑稱看來之前調侃網紅Toyz的平價監獄與奢華監獄的企劃，真的是有機會看見了。他說，自己很喜歡Joeman，很佩服他的成就，所以這次Joeman涉毒他很驚訝。

「鬼才阿水」表示，不過想想歌手謝和弦和網紅Toyz，前者支持大麻合法化，後者因涉賣大麻菸彈，一審判刑4年2月，現在依舊活躍，因此他覺得Joeman這件事情除了廠商合約賠償外，傷害根本不大，因為「台灣的觀眾根本沒有高道德標準到會為了這件事情就撻伐他」，雖然遺憾卻很真實。

貼文上傳後，引發兩派網友熱議，一部分人認為「他們非政治人物啊，不會太被關切」、「真的，對我來說他吸不吸毒跟我一點關係都沒有，Joeman的影片我手殘不小心還是會繼續點來看」、「對他的粉絲來說，大概就是『喔』」；另一派人則認為身為公眾人物，應該要自愛，「看看韓國藝人一旦染毒，幾乎演藝事業都終止了，畢竟他們是年輕人仿效的對象，我們要用更高的道德標準來要求及檢視」。

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