台北市警局北投分局長安派出所警員蔡舒晴，日前執行勤務時，發現轄內一名大一女學生小蘭（化名)），她的母親阿月（化名）阿月是家中經濟支柱，不幸因中風需住院治療，原本低收的家庭經濟頓時陷入更加困頓。

警員蔡舒晴得知小蘭一家原已是低收入戶，母親的中風讓經濟狀況更是雪上加霜，而小蘭面對這樣的突變，只好捨棄成為大一新鮮人的機會，選擇先休學，獨自扛起經濟重擔。但小蘭的收入仍不足以負擔龐大醫療支出，甚至只能暫住親戚家。

警員蔡舒晴秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，主動為小蘭尋求救助管道，並轉介張榮發基金會提供急難救助申請，希望能夠幫助小蘭家度過難關。小蘭得知是警員蔡舒晴主動熱心協助後非常感激，警員也已請稻香里里長陳健郎持續關懷，期盼讓小蘭生活回到正軌。

北投分局表示，警察除了維護治安、交通順暢，如主動發現需要協助與服務的民眾，也會適時的提供幫忙也呼籲民眾如有緊急困難需要幫助，都可以就近向警察單位或撥打報案電話110尋求協助。