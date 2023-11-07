知名YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻被爆涉嫌持有大麻，遭警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，訊後已被檢方請回，沒想到仍照常在頻道更新影片，引起網友不滿砲轟，對此，鄉民女神潔哥點出一關鍵，忍不住感嘆：「總之還是會賺的比你我多」。

Joeman昨晚訊後被檢方請回，由律師代發聲明表示已配合調查後返家，對於造成社會的紛擾與不安，深感遺憾與抱歉，基於偵查不公開原則，無法對案情透露任何細節，未料才事隔一小時，隨即更新頻道，上傳《Joe是要對決》「890元的奢華早餐吃到飽對決99元的平價早餐吃到飽」的影片，讓網友怒斥毫無省之意，對此，經紀人指出週一本來就是更新影片的時間，經過評估後決定如期播出。

對此，鄉民女神潔哥發文感嘆，她指出台灣對於「呼麻」的容忍度很高，即便犯罪也是差不多，即使一開始對當下工作有所影響，但就長遠來看，影響都是暫時性的，接著點出關鍵：「總之還是會賺的比你我多」，還不忘點出過往案例：「你們看看過往藝人網紅有吸的，低調一陣子後道歉，很多現在也賺爽爽」。

潔哥一針見血的評論，讓網友認同不已，紛紛留言：「對MeToo其實也是唷 ，我看大家都好好的」、「一個業配打趴我們這些平民幾個月的薪水 」、「台灣人也很健忘，所以真的沒什麼大不了」、「現在看到這些新聞都無感了，反正還是會出來」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

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