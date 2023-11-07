義大利政府今天給予英國一名性命垂危的女嬰公民身分，以防止醫師拔掉她的維生系統，讓她能轉院至羅馬耶穌聖嬰醫院。

路透社報導，8個月大的印迪．葛瑞格里（Indi Gregory）罹患一種罕見粒線體疾病，代表她的細胞無法製造足夠能量。英格蘭中部諾丁罕郡（Nottingham）一家醫院說，讓她持續接受治療沒有意義。

英格蘭高等法院同意這種看法，上月裁定撤除她的維生系統最符合她的利益，並在上週拒絕她父母請求允許將她送至羅馬梵蒂岡兒童醫院的要求。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的政府涉入這場爭議，今天舉行緊急會議讓葛瑞格里成為義大利公民。這是義大利內閣議程中的唯一討論項目。

梅洛尼在舊稱推特（Twitter）的社群媒體X上說：「他們說小印迪沒有多少存活的希望，但在她生命走到盡頭之前，我會盡我所能捍衛她的生命，捍衛她父母親能為她竭盡全力挽救她的權利。」

基礎設施和交通副部長比格納米（Galeazzo Bignami）說，政府此舉將讓葛瑞格里能轉送到耶穌聖嬰醫院（Bambino Gesu Children's Hospital），如果沒有轉院，她的維生系統將在今天關閉。

義大利政府消息人士告訴路透社，葛瑞格里的母親可向義大利駐英國領事館提出訴求，要求由直升機將她運往義大利，但又說，英國沒有義務批准這個要求。

舉行完內閣會議後，義大利政府在聲明中說，政府承諾將負擔耶穌聖嬰醫院的醫療費用。耶穌聖嬰醫院是梵蒂岡經營的醫院，設於聖彼得堡（St. Petersburg）附近。

女童的父親狄恩．葛瑞格里（Dean Gregory）透過代表他們的遊說團體「基督教關懷」（Christian Concern）說：「即使轉送至義大利會有一些風險，英國提供給我們的唯一替代選項是讓印迪死去。對我們或印迪而言，沒什麼好輸的了。」

耶穌聖嬰醫院發言人沒有發表評論，但基督教關懷已發布醫院院長的聲明，證實準備接受印迪這名患者。

這起事件讓人想起2018年相關案例，當時只有23個月大的嬰兒伊凡斯（Alfie Evans）生命垂危，她的父母試圖將她帶到耶穌聖嬰醫院治療，但最後遭英國一間法院駁回，幾天後，伊凡斯的維生系統遭移除，他也因此離開人世。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1121107