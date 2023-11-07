在Youtube個人頻道上有259萬粉絲追蹤的35歲網紅Joeman（本名：翁雋明）昨(6日)驚傳涉毒，他被譽為網紅界的人氣王天花板，不論是影片品質和話題度都有一定的程度和流量，先前超商還請他聯名推出商品，未料捲入大麻事件，網上也流出一份疑似超商內部的緊急通知，要求下架聯名的三明治，疑似秒切割，但公文的真實性暫時無法確認。

先前在走鐘獎開始前，Joeman曾拍攝一支影片分享自己對得獎名單的預測，提到「有夠烙賽獎」，他反問先前自己開箱和超商聯名食品的影片，抱怨為何這支影片為何沒入圍，更拿出食物快超過保存期限的標籤自嘲有的商品銷量不好，還因此後來跟女友Niya分手，吐苦水反問：「這還不夠烙賽嗎？」正面迎擊大家的嘲諷。

沒想到，形象陽光優質Joeman昨卻驚爆疑似染毒，PTT八卦版則爆出超商似乎使出了「光速切割術」，可見一份疑似超商內部的通知曝光，內容要求跟Joeman合作的三明治「因商品規格不符，請門市協助全數下架」，且「商品直接丟棄不回收」，「商品即日起休配，造成不便，敬請見諒」。

見此，其他網友回應：「這是唬爛文還是真的？也太快了吧」、「把照片用65折標籤蓋掉就好，幹嘛浪費啦」、「直接丟掉有點浪費」、「原來還有聯名商品在賣喔，以為早沒了」、「哈哈我傍晚時有買到」，對於公文的真假，超商暫時未回應。而Joeman稍早發律師函澄清，他已配合檢警機關調查完畢，現在已經平安返家，對於造成社會紛擾和不安，深感遺憾和抱歉。

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