罹患罕見骨肉癌的林立杰，因病右腿截肢，想把義肢重新包裝，結果「不是很醜就是已讀不回」。最後在同學建議下，向母校大同大學求助，工設系老師二話不說，「比照鋼鐵人為他量身打造」。林立杰不僅更有自信，日前也和女友開心參加聯合婚禮。

林立杰說，因義肢鋼柱裸露在外，常遭受路人異樣眼光。他上網想找個外殼把義肢包起來，結果「樣品很醜」；也找過一家3D列印公司，提出需求後被「已讀不回」。陷入無助時，想起了母校。

大同大學工設系設計出義肢外殼，比照鋼鐵人線條打造。（大同大學提供）

「學生有困難，一定要相挺」，大同大學工設系主任朱柏穎回想，當時聽到畢了業的學生需要幫助，馬上請他回校一趟，並找來同為工設系校友的陳元愷，3人一起討論。

陳元愷解釋過程，先掃描義肢，請設計師參考「鋼鐵人」的肌肉線條，再用強度最高的尼龍材料列印。林立杰希望外殼具流線感、透光、好看，經來回討論、試戴調整，最後成品出爐。

「我要的全部做到了」，看到林立杰滿意的神情，讓陳元愷直呼「鬆了一口氣」。他不諱言，專長雖是設計和3D列印，但為義肢打造專屬外殼還是頭一遭，「只有大同大學有這樣的本事，很高興能幫學弟完成心願」。基於學校照顧校友及社會責任，所有費用由大同大學支付。