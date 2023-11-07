優質形象毀滅！Joeman惹麻煩遭逮道歉了！ 星座專家曾警告「有大事」引網友調侃 @chinatimesent

百萬YouTuber九妹（Joeman、本名翁雋明）和蕾菈夫妻涉嫌持有二級毒品大麻，6日依毒品罪嫌移送檢方訊後無保飭回。出事當晚，Joeman照樣在YouTube頻道上架新片，被網友狂揶揄，其中一則許願他拍「奢華V.S.廉價看守所」的留言，得到Joeman按愛心回應。

Joeman雖然深陷「麻」煩風波，但6日晚間按照計畫發布新片「890元的奢華早餐吃到飽對決99元的平價早餐吃到飽」，邀請網紅金魚腦一起來體驗，影片上架13小時就破31萬點閱、3200多則留言，許多網友都因毒品案來朝聖，狂刷一排留言「佩服九妹，為了挽救yt長影片低迷的流量，直接搞一波大的，吸引我進來看」、「不愧是掌握流量密碼的男人」、「這是Joeman流量最好的一次了吧」。

其中，有網友調侃「敲碗 奢華看守所 對決 廉價看守所」，竟釣出Joeman按愛心回覆；此外，Joeman也按了其他則留言愛心，內容包括「為了奢華vs.評價律師 ，Joeman 犧牲自我成為素材，一邊能解鎖新題材又能拯救曝光率。計畫通賺爛了」、「今天竟然還上片...先敲碗下次找椅子來拍『平價會客菜vs奢華會客菜』了，又可以薛一波流量話題，胖哥是計畫好的嗎??」、「超期待Joeman做，頂級大麻煩v.s.平價大麻煩對決」、「即便有了麻煩，還是不忘上個片，因為不管是不是來看笑話的，點閱率肯定賺爛，不愧是為了掌握流量密碼而犧牲自我跳入火坑的辣個男人」。

Joeman按愛心回應網友的許願。（圖／YT@Joeman）

Joeman惹麻煩照上新片，引起部分網友撻伐，對此，經紀人解釋：「今天是週一，本來就是我們的週更時間喲～經製作人決議還是如期播出。」而Joeman也透過律師發聲明回應，基於刑事偵查不公開原則，無法透露案情，盼大家能尊重檢警機關偵查空間。

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