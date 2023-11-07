以台灣集中保管結算所11/3統計資料，台股ETF總受益人數達584.3萬人創下新高數字，今年以來就淨增加了161.9萬人。增加最多的五檔ETF包含：00929、00878、00919、00713以及0056。

細看數據統計，年中才掛牌的人氣王00929短短不到五個月時間，總受益人數就拿下冠軍寶座，新增人數已超過45萬打敗其餘高股息ETF；甚至以今年台股ETF總受益人數來算，可以說每增加4人，其中一人就是購買00929，不難看出股民們對00929的青睞程度。

資料來源：Cmoney,台灣集中保管結算所 2023/11/03

00929配息公告出爐！ 蟬聯第五次配息每單位依舊配發0.11元

00929之所以讓股民們黏緊緊，不外乎「月配息」甜頭發揮效應，近日復華官方發出00929第五次預計配息訊息，依據收益分配期前公告00929每受益權單位預估配發0.11元，以評價日10月31日淨值17.01元計算，預估單次現金殖利率約0.65％、年化殖利率約7.76%。

由於00929自成立以來，月月皆配出0.11元，加以股價表現跟漲抗跌，帶動資金持續流入，無疑助長規模月月成長，根據11/6日復華投信官網數據顯示，00929目前規模正式突破千億大關，達1005.3億元。

同時，復華投信官網配息也顯示，00929第五次除息日為11月21日，投資人若想參與配息，最晚須11月20日前持有或買進，並會在12月15日領息。至於基金每受益權單位實際配發金額，以及此次配息金額組成項目與占比資訊，將於11月15日公布。

00929受益人數超過45萬 股民樂開懷：月月領息加薪

00929在受益人數部分已達45.2萬人，攤開台灣集中保管結算所11月3日數據，初生之犢的00929僅落後00878、0056、0050這些成立以「年」計算的國民ETF。00929雖位居第四名，不過其爆發程度驚人，人數成長在短時間內已成長2713%，基本上可以說00929在今年台股ETF中是最耀眼的一顆星。

(表/中時新聞網整理)

因此，00929進入第五次配息，許多存股族也是「跟緊跟滿」並笑開懷地說：「00929果真穩定月配息，每個月都能領息替自己增加荷包厚度怎麼會不快樂。」確實根據五次配息的歷程來看，00929依照著指數編製規則成功的讓近幾次的配息都能精準落在每單位0.11元，發揮「月配息穩定」效用，也難怪許多搭上月月配息列車的股民們，都喊話早點買就可以開始月月領息幫自己加薪。

(文／蔡季伶撰寫提供)

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