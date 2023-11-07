Netflix is working with Higher Ground Productions on WHITE MOUNTAINS, a new movie based on the true story of Barney and Betty Hill, a couple in the 1960s who claimed to have been abducted by a UFO.https://t.co/LEoEPh2TvS — What's on Netflix (@whatonnetflix) December 15, 2022

美國UFC格鬥女將安琪拉希爾（Angela Hill）拿下了今年首場勝利，以一致判定戰勝Denise Gomes。不過真正讓希爾出名的並非她的拳頭，而是她的祖父巴尼（Barney Hill）。巴尼與妻子貝蒂（Betty）聲稱於1961年在尼加拉大瀑布被外星人拐走，這段故事讓他們聲名大噪，被拍成電視影片，最近又要被Netflix拿來重拍。

希爾在播客節目說：「他們被『MIB』了，他們記不清發生的事，但他們會做相同的惡夢。我去祖父家裡找親戚談論這件事，他們都深信不疑。」巴尼夫婦的故事在1966年被出版為暢銷書「中斷的旅程」《The Interrupted Journey》，1975年拍成電視影片「UFO的意外」。

根據巴尼夫婦所說，他們遭外星人抓去剝光衣物，頭髮、皮膚、指甲被採去做樣本，頭部、四肢、脊椎還被植入不明的探測器。兩人最後被釋放但是記憶模糊，類似電影《MIB星際戰警》那種抹除記憶的橋段。巴尼在誘拐事件後8年去世（46歲），妻子貝蒂活到2004年，因此貝蒂比丈夫更出名。

貝蒂是巴尼再婚的妻子，希爾血緣上的祖母其實是巴尼的前妻，希爾的祖母痛恨巴尼與貝蒂的故事，指稱「他和那個女人都是騙子」。今年38歲的希爾在綜合格鬥的戰績16勝13敗，她在自由搏擊是16戰全勝。她還開玩笑說，如果要Netflix拍片，她可以在戲中扮演自己的祖母。