百萬網紅Joeman（本名：翁雋明）和網紅蕾菈夫妻6日傳出涉毒，遭警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回，消息曝光震驚網紅圈；對此，同為「反骨男孩」成員的孫生也在限時動態中發聲了。

網紅蕾菈夫妻與Joeman涉毒消息曝光後，「反骨男孩」團長酷炫就曾在臉書發文，以白字黑底寫下「有點麻煩」4字，未多作回應，底下也引來網友留言：「麻煩大了」、「麻煩哈們了」、「建議讓全部成員到XX醫院驗一驗拍一集」；然而，孫生今（7）日在限時動態PO出影片「我只想說，就是藥對決」，片中秀出自己在白紙上寫出大大的「藥」字，疑似在影射Joeman。

孫生限時動態疑似影射Joeman。（圖／翻攝自孫生 IG）

事實上，Joeman事後發出律師聲明：「感謝社會大眾關心，並對於造成社會的紛擾與不安，翁先生深感遺憾與抱歉」，並強調基於刑事偵查不公開原則，沒有辦法透露案情細節；至於蕾菈於昨（6）晚在聲明中，澄清非「交保候傳」，強調「無保釋回」。

接著，老公湯宇也發佈聲明指出：「關於新聞媒體所報導有關湯宇先生之刑事案件，湯宇先生今日已全程積極配合檢警機關之調查程序，並經臺灣新北地方檢察署檢察官複訊後，已無保飭回」；至於從國外攜帶毒品入境，律師澄清「皆屬子虛烏有之事」、「湯宇先生絕無走私毒品之行為」，之後將配合司法調查。

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