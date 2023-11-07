兒科醫師陳木榮分享診間故事，一位媽媽帶10歲兒子看病，醫師問孩子「想吃藥丸還是藥粉？」媽媽要兒子自己決定，男童選了藥丸，結果媽媽立刻打槍，要醫師給他藥粉，接著選藥水口味又是同樣狀況。媽媽離開診間前向醫師抱怨，「孩子真的長不大，做個決定拖拖拉拉，每天出門都問我要穿什麼衣服。」陳木榮無奈回應「如果我是妳的小孩也會這樣問。」近萬名網友全看傻，感嘆「這種假民主只會讓孩子更加無所適從」。

陳木榮在臉書發文表示，日前一名10歲小男孩到診所看病，他問男童想吃藥丸還是藥粉？男童抬頭看了媽媽，媽媽回「你看我幹嘛？醫生問你話你怎麼不回答？」男童向醫師說要「藥丸」，媽媽立刻質問「你確定要吃藥丸？」接著向醫師表示「給他吃藥粉好了，他每次吃藥丸都吃好久。」

陳木榮再問男童「今天的藥物會有一瓶藥水，你有特別想喝什麼口味的嗎？」孩子又轉頭看向媽媽，媽媽一樣說「你看我幹嘛？你不會自己決定嗎？」孩子指了桌上葡萄口味的藥水，媽媽又開口了，「你怎麼選葡萄呢？上次喝這個藥水喝完就吐了，你忘記了嗎？」

媽媽離開診間前嘆了一口氣，向醫師抱怨「這個孩子真的長不大，叫他做個決定拖拖拉拉，不知道要怎麼教才好，每天要出門都問我今天要穿什麼衣服，這麼大了連穿衣服都還要問媽媽。」

陳木榮當下不知到該說什麼，回她「如果我是妳的小孩，我也會問妳今天要穿什麼衣服。」不過媽媽似乎聽不懂他的意思。

貼文曝光引起許多討論，網友直呼「媽媽表面上看似尊重，等孩子決定了，又推翻孩子的選擇」、「講了但是被推翻，下達媽媽想要的方式」、「這種假民主只會讓孩子更加無所適從」、「很寫實！我們診間也是每天上演這種戲碼」。

也有網友表示同情媽媽，「我只看到一個累了的媽媽、需要愛的媽媽」、「焦慮的媽媽辛苦了，孩子也辛苦了」、「有時我們都會忘了還給小孩選擇的權利，謝謝柚子醫生分享，時時提醒自己。」