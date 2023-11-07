肝臟是人體極為重要的免疫防禦器官，其免疫細胞負責吞噬、攔截入侵的細菌和病毒，同時能夠產生免疫蛋白對抗外來病原體，但肝臟無神經分布，故痛感不易察覺，因此提早預防與培養病識感是當務之急。

台安醫院胃腸肝膽科醫師葉秉威指出，肝臟唯一的神經分佈在肝臟最外層的「被膜」，當肝臟發炎、長小腫瘤或部份化膿，通常不會有明顯的感覺；當免疫力受損，如罹患糖尿病或感染症影響，肝臟容易變脆弱，時常快速惡化產生連鎖反應，例如肝膿瘍的急性症狀時常一發不可收拾，根據臺灣本土統計資料顯示，肝膿瘍死亡率就約有8.2%。

肝膿瘍是一種感染症，通常發生於肝臟局部，導致局部組織壞死並形成膿包。初期症狀較不明顯，但隨著時間的推移，患者可能會出現發燒、寒顫、右上腹痛、倦怠和胃口不佳等症狀，然而這些徵兆常被忽視，以為只是疲累或小感冒，但隨著細菌的增殖，肝膿瘍會不斷擴大，甚至可能演變為菌血症，直到患者休克昏倒才發現病因。

肝膿瘍導致的菌血性休克極度危險，國立陽明大學於2014年由研究生林邑璁發表的論文「宿主因素在克雷伯氏肺炎桿菌引起的肝膿瘍: 抗生素使用以及第一型髓系細胞觸發受體的角色」指出，肝膿瘍是東亞地區盛行的疾病，由克雷伯氏肺炎桿菌引起，可能併發眼內炎、骨髓炎、肌肉膿瘍等併發症；症狀包括右下胸疼痛、右上腹疼痛、腹部疼痛、排出白色的糞便、深色的尿液、發燒、打冷顫、夜間盜汗、噁心、嘔吐、體重減輕、體力衰弱、黃疸及右肩疼痛等病症。

治療主要使用抗生素和膿瘍引流，治療時間及方式視膿瘍大小、數量，以及年齡而有所不同，大多數病人透過以上治療方式可以取得良好的效果，手術僅在極少數情況下才會進行。大多數肝膿瘍病人在治癒後不會反覆發作，除非患者同時罹患糖尿病，此時應特別關注血糖控制，持續追蹤，以降低再次感染的風險。至於本身家族擁有肝病遺傳史的患者，需要敏銳注意自身狀況，定期進行健康檢查，防止肝病問題擴大。