進一步觀察台股ETF最新受益人統計，00878國泰永續高股息以116.2萬居冠，其他20萬人以上最新一周仍持續增加的包括0056元大高股息、0050元大台灣50、00929復華台灣科技優息、006208富邦台50、00919群益台灣精選高息。值得一提的是，包括00878、0056、00919、00713等高息ETF即將在年底進行成分股調整，屆時也將影響受益人變化，投資人滿不滿意調整後的成分股，值得觀察。

據了解，連續兩次配出逾10%年化配息率的00919群益台灣精選高息ETF也將在12月調整成分股，除了調整的成分股都是已經知道實際配發的股利率外，在12月選股時更會考量到EPS成長率來調整。00919主要追蹤指數是特選臺灣上市上櫃精選高息指數（簡稱「臺灣精選高息指數」），不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股後市來看，除了觀察美國聯準會/財政部的動向(影響美債殖利率)與地緣政治風險的變化，但升息循環將告終，若美國政經漸穩定並搭配國內傳統旺季、總統選舉紅利，資金動能可望回溫，台灣景氣燈號轉黃藍燈，出口、企業獲利翻正，後續廠商庫存回補商機可期待，後續仍有機會帶動大盤由盤整轉為上行，因此建議盤勢止穩後可逢低進行布局。