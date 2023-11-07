近期有消息傳出，民進黨有意提名「網球一哥」盧彥勳為不分區立委，盧今（7）日回應，已婉拒邀請。
盧彥勳今在臉書發文表示，有關民進黨不分區立法委員推薦一事，感謝各方的推薦與肯定，但他已表達婉謝，他指出，自己從未曾有意願參與政治工作，因為如何讓台灣的體育界更進步，才是他一生的追求。
盧彥勳說，東京奧運後他選擇退役，在未來的日子裡，除了多陪伴家人，更希望能為台灣體育界奉獻心力，傳承他的職業網壇的經驗與國際人脈，為台灣培養更多優秀的人才，「接下來，我會與大家為壯大台灣的體育實力，一起加油！」
近期有消息傳出，民進黨有意提名「網球一哥」盧彥勳為不分區立委，盧今（7）日回應，已婉拒邀請。
盧彥勳今在臉書發文表示，有關民進黨不分區立法委員推薦一事，感謝各方的推薦與肯定，但他已表達婉謝，他指出，自己從未曾有意願參與政治工作，因為如何讓台灣的體育界更進步，才是他一生的追求。
盧彥勳說，東京奧運後他選擇退役，在未來的日子裡，除了多陪伴家人，更希望能為台灣體育界奉獻心力，傳承他的職業網壇的經驗與國際人脈，為台灣培養更多優秀的人才，「接下來，我會與大家為壯大台灣的體育實力，一起加油！」
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