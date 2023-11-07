巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日偷襲以色列，殺害1400多人後，以色列旋即對加薩展開大規模空襲，至今已造成超過1萬人死亡，其中多數是平民。根據《紐約時報》取得的消息，美國已批准向以色列出售價值3.2億美元（折合台幣102億）的炸彈配件，用來提高命中準確度。
路透社、《紐約時報》報導，以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）將斥資3.2億美元，向美國拉斐爾子公司買進「Spice系列導引滑翔炸彈套件」（Spice Family Gliding Bomb Assemblies），這是一種由戰機發射的精確制導武器。
稍早時候，以色列已經花費4.03億美元（約新台幣129億）採購同款設備。報導指出，以色列在對加薩的轟炸行動中一直使用這些武器。
報導也提及，以色列是全球空軍火力最強的國家之一，其空中彈藥庫主要包含1000磅及2000磅炸彈。在10月31日對加薩北部賈巴利亞（Jabalia）難民營的空襲中，以色列至少投擲2枚2000磅炸彈，造成50多名巴勒斯坦人喪生和150人受傷。
以色列聲稱該起空襲行動鎖定哈瑪斯中央指揮官畢雅里（Ibrahim Biari），不過哈瑪斯否認當時有任何指揮官位在賈巴利亞地區。
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