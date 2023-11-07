巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日偷襲以色列，殺害1400多人後，以色列旋即對加薩展開大規模空襲，至今已造成超過1萬人死亡，其中多數是平民。根據《紐約時報》取得的消息，美國已批准向以色列出售價值3.2億美元（折合台幣102億）的炸彈配件，用來提高命中準確度。

路透社、《紐約時報》報導，以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）將斥資3.2億美元，向美國拉斐爾子公司買進「Spice系列導引滑翔炸彈套件」（Spice Family Gliding Bomb Assemblies），這是一種由戰機發射的精確制導武器。

US is planning a $320 million transfer of Spice Family Gliding Bomb Assemblies for Israel. Rafael USA would transfer precision bombs to its Israeli parent company Rafael Advanced Defense Systems for use by Israeli defense ministryhttps://t.co/BqB4LWX2c0 pic.twitter.com/77Zigysiaz — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) November 6, 2023

稍早時候，以色列已經花費4.03億美元（約新台幣129億）採購同款設備。報導指出，以色列在對加薩的轟炸行動中一直使用這些武器。

Israel committed Another massacre today in Jabalia refugee camp by air strikes in Gaza with six heavy bombs weighted each one Ton of explosives supply by USA ,more victims of children and women,ceasefire now pic.twitter.com/z8YeA4IZSP — Fouad Saoud (@fsaoud56) October 31, 2023

報導也提及，以色列是全球空軍火力最強的國家之一，其空中彈藥庫主要包含1000磅及2000磅炸彈。在10月31日對加薩北部賈巴利亞（Jabalia）難民營的空襲中，以色列至少投擲2枚2000磅炸彈，造成50多名巴勒斯坦人喪生和150人受傷。

以色列聲稱該起空襲行動鎖定哈瑪斯中央指揮官畢雅里（Ibrahim Biari），不過哈瑪斯否認當時有任何指揮官位在賈巴利亞地區。