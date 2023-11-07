高端被告發的63案，檢方均以查無不法簽結，中研院院士陳培哲直言，政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻成政府幫高端開法說會，「指揮中心成為股價炒手」。對此，行政院長陳建仁上午受訪表示，這完全是莫須有的指控。

陳建仁指出，所有高端疫苗有關的經過司法調查都完全沒有不法，希望社會各界要就事論事要有事實依據，不要抹煞全國過去3年抗疫中的努力，對所有抗疫的全國人民，是不實和不公平的指控。

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