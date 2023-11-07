多數人為了讓人際關係進行得更順利，難免會隱藏自己的真實個性。日本網站「占TV」近日以四大星象做分析，列出12星座內心深處的「潛在人格」，比如風象星座看似通情達理，不過他們內心其實很理性，與外表呈現出來的模樣完全不同。

▎火象星座（牡羊、獅子、射手）

火象星座總是精力充沛，朝著遠大夢想前進，不過即使他們成年了，卻仍像處於叛逆期，一旦事情不如意時就惱怒，甚至是鬧彆扭，例如牡羊座會口出惡言、獅子座自尊心高而不願拉下臉、射手座則是大失控，不過一番大鬧後，他們就會恢復平靜。

▎土象星座（金牛、處女、摩羯）

土象星座性格嚴肅又謹慎，結交朋友或擇偶時很慎重，他們內心是頑固的完美主意者，在生活中設定各種規則，做事必須達到預期才罷休。像是金牛座在乎美感、處女座重視禮儀，而摩羯著重於金錢方面的控管，有著自己的一套堅持，認為朋友也需擁有相同的價值觀。

▎風象星座（雙子、天秤、水瓶）

風象星座聰明且好奇心旺盛，看似通情達理，因此受到眾人歡迎，不過他們內心其實很理性，不會為了別人而燃燒自己，不容易被情緒影響，例如雙子座不過於拘泥與執著、天秤座一視同仁、水瓶與人保持距離，表面上他們保持微笑，但態度卻是冷眼旁觀。

▎水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）

水象星座很重感情，經常義無反顧的愛人，但也因為用情太深，執著於付出所獲得的回報，一旦覺得遭到背叛，他們的態度就會180度大轉變，比如巨蟹座大吵大鬧、天蠍座陷入冷戰，堅持不退讓、雙魚座則是嚎啕大哭，雙方衝突沒完沒了，讓人非常頭痛。