知名百萬YouTuber Joeman（翁雋明）YouTube擁有超過259萬訂閱，拍攝主題如開箱系列和平價奢華大對決單元都深受歡迎，豈料昨（6）日被爆出Joeman疑似涉嫌吸食大麻被逮，檢方訊後請回。對此，林智群律師發表評論，Joeman可以推出奢華律師 vs 平價律師的企劃，並提出五點差別，開酸表示：「沒收到上百萬的律師我可是不用的，這個律師敢收這麼多錢一定很有本事。」

Joeman與蕾菈夫妻等10人，經檢方複訊後，Joeman、蕾菈夫妻等人無保請回。Joeman由律師代為發表聲明表示，積極配合檢警機關調查完畢，現已平安返家；感謝社會大眾關心，並對於造成社會的紛擾與不安，深感遺憾與抱歉。

對此，林智群律師今（7）日表示，一個被告可以找三個律師，Joeman可以推出奢華律師 vs 平價律師的企劃，並提出五點平價與奢華律師差別，趁機開酸：「沒收到上百萬的律師我可是不用的，這個律師敢收這麼多錢一定很有本事。」

第一、平價律師的話，是當事人比較想找律師開會，奢華律師的話，是律師會很積極的找你開會。

第二、開庭時，平價律師就是一個律師出庭，奢華律師就是三個律師，一次收三個律師出庭的時數費用。

第三、寫狀的話，平價律師希望幾個書狀就把案情說清楚，奢華律師一次可以寫清楚的，可以拆成幾次寫。

第四、開庭時，法官問問題，平價律師馬上回答，奢華律師說回去再研究（又可以多開幾庭）。

第五、一樣的官司打一年，平價律師就是收n萬元，了不起十幾萬，奢華律師可以收到上百萬。

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