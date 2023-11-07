現代人注重養生保健，會額外補充營養品，北市聯醫陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰表示，一名50歲男子以前慢跑可跑6公里，自從服用睪固酮後，跑1公里就開始喘，他看男子X光片發現肺部一堆血管分支塞住，5片肺葉有4片塞住，經檢查確診急性肺栓塞。

蘇一峰昨（6）日於個人臉書指出，男子到門診表示，平常會慢跑運動，以前天天跑6公里沒問題，直到開始補充睪固酮，才跑1公里就覺得喘，他看男子的X光照片，發現肺部的血管紋路明顯減少，驚呼「塞住了」，立刻替男子轉診，經檢查罹患急性肺栓塞。

蘇一峰表示，肺部一大堆血管分支都塞住了，5片肺葉有4片肺葉血管塞住，分別是左上葉、左下葉、右中葉及右下葉，所幸沒有引發中風，但蘇一峰說，額外補充睪固酮會增加血栓風險機率。

據衛福部新營醫院網站，睪固酮是一種男性荷爾蒙，和性能力、肌肉骨骼強度、體力、精神情緒穩定以及新陳代謝有關，隨年紀漸長，睪丸製造睪固酮的能力也逐漸喪失，常見症狀包括易怒、焦慮、憂鬱、失眠、身體體重增加、骨質疏鬆、體力下滑、肌肉鬆弛、性慾減低、勃起障礙、早晨勃起次數減少等。

睪固酮常見副作用，包括血球比容增加，因睪固酮會刺激紅血球生成，使血液變得濃稠，會提升血栓與中風的風險，皮膚容易出油和長青春痘，若有這些症狀，建議減量或停藥。

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