屏東市一處刺青店上月（10月）29日遭19歲許姓男子縱火，導致28歲陳姓老闆娘送醫不治，30歲黃姓老闆在加護病房搶救8天，但仍然不幸在11月5日傷重不治。家屬泣訴，真的要判許男死刑，希望別讓這憾事繼續發生。

10月29日清晨4時31分許，屏東市民享路刺青店民宅1樓傳出火警，警消獲報緊急派員搶救，5時16分撲滅火勢，在5樓救出黃男、陳女，但 2人均已無生命跡象，送醫搶救後陳女仍回天乏術，黃姓男子雖恢復生命徵象，但搶救8天還是宣告死亡。

黃男父親難過談到，雖然一條命無法換回兩條命，但仍希望法官判許男死刑，而不是考量他年輕、可以教化，關一段時間後又放出來，恐怕出來後會害更多家庭，讓類似憾事再次發生。

黃父說，許男一年前曾找兒子刺青，日前又找上門想要在增刺身上其他部位，兒子允諾但強調前面還有其他客人，因此需要排隊；對方就開始每天上門，不是做在椅子上、就是躺在沙發上，讓人不堪其擾，前一天說了稍重的話請他離開，隔天凌晨就來縱火。

屏東縣長周春米今天（7日）一早就到靈堂上香，家屬含淚下跪送上陳情書，周立刻將人拉起，強調後續官司還有一段路要走，現在就尊重檢察官案件偵辦情度，並承諾會協助司法事宜，盼司法會還給家屬一個公道。