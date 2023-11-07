柯前輔選猛將姚立明接賴競辦主委 賴清德：幫助我打敗柯文哲 @ChinaTimes

民進黨總統參選人賴清德備戰2024大選，挺賴八家將出爐，其中曾在2014年為民眾黨總統參選人柯文哲打台北市長選戰的新黨前立委姚立明任主任委員，姚說，距離選舉不到70天，百分之百一定會參選的只有賴清德，「已經領先3分」，其他人會不會參選都還有變數，「我不幫他（要）幫誰」。

賴清德陣營今公布8名核心小組名單，包含決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總督導卓榮泰、主任委員姚立明、總協調林佳龍，以及總幹事潘孟安，還有要務未出席的榮譽主委蘇貞昌。

姚立明致詞時指出，他跟賴清德已經互動一段時間，也針對2024交換意見，「他要我擔任競總主委時，我有點遲疑，但距離選舉不到70天，百分之百一定會參選只有賴清德，其他人會不會參選都還有變數，我不幫他幫誰」 ，更稱賴已經領先3分，不要失分讓對手追平，賴則說自己不僅不會失分，還會得分。