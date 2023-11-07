大陸河南地區一名女大生，近日到市區一間澡堂洗澡，結果被一名阿姨提醒「妳的肚子大到很不正常」，女大生本以為自己只是「蘋果型身材」，結果到醫院檢查卻發現卵巢上有顆20公分的大腫瘤，醫師看了直呼「那位大媽救了妳一命！」驚人畫面引起網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，河南鄭州一名女大生近日因學校廁所整修，到外面的澡堂洗澡，結果被一名一起洗澡的阿姨提醒「妳的肚子大到很不正常，和纖細的四肢相比，看起來像是懷孕了7個月」，女大生因此趕緊到醫院檢查，沒想到竟是「卵巢畸胎瘤」。

女大生表示，她身高171公分，四肢很纖細，肚子卻很大，本以為是脂肪都堆積在腹部，也就是所謂的「蘋果型身材」，結果竟是卵巢上有顆20公分大的「畸胎瘤」，才導致她的肚子鼓起來，連醫師看了都忍不住說「那位大媽救了妳一命！」所幸透過手術治療，腫瘤已順利剝除。

從影片中可見，女大生的肚子大到很誇張，即便躺平了都沒有消下去。驚人畫面累計1959萬人觀賞，也引起網友熱烈討論，「這個大學生的心真大，這麼瘦的人，有這麼大的肚子，就沒有覺得哪裡怪怪的嗎」、「這個尺寸不覺得怪怪的嗎」、「這麼大的肚子不疼嗎？感覺會壓迫到其他的器官」。