知名YouTuber「Joeman」昨（6）日爆出涉嫌持有大麻，遭警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦；然而，事發前一天才上傳與Joeman合作影片的知名電競主播「SoBaDRush」也在事後於臉書發出四點聲明回應了。

Joeman大學時期曾在電競圈擔任賽評，並於2011年《星海爭霸II》電競賽評票選中獲得冠軍，日前電競主播「SoBaDRush」邀請Joeman重現當年的TeSL職業電競聯賽的播報組合；怎料，影片上傳一天後，Joeman就因涉毒遭逮，兩人合作影片也隨即受到關注，更衝上了遊戲類發燒影片。

對此，SoBaDRush 6日在臉書發出四點聲明，文章開頭他表示，自己本不想回應，「不過想想Joeman挺我跟我Feat我上片隔天發生這件事情，我保持沉默很不夠意思」；首先，對於上片隔天Joeman出事，他並不覺得倒楣或受牽連；接著，他提到「關於Joeman持有"大麻"他自己也發聲明了，一切就是遵從台灣司法的調查和審理，我沒有任何想法」。

然而，他坦言，自己並沒有立場說些什麼，因為「自己也曾在美國San Diego抽過大麻（當地為大麻合法州加州）、加上我個人也是支持"大麻合法化"」最後，被網友說是在「蹭」，他則表示「影片都Feat了這篇文章被說蹭我也沒啥好否認的，單純不想這時候安靜裝沒事，希望Joeman一切安好，一切靜待並尊重司法調查」。

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