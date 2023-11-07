咖啡和茶可說是國人必喝飲品，兩者都能為健康帶來許多益處，但若為高血壓族群，到底要選哪種比較適合？對此，營養師莊昕悅分享一項日本研究指出，當處於第2期以上高血壓階段，若每天喝2杯以上咖啡，會使血壓急性升高、恐增2倍心血管疾病死亡風險；然而，不同期別的血壓飲用綠茶則無任何風險。

莊昕悅在臉書粉專「莊昕悅營養師」發文指出，一項日本研究針對不同期別的血壓，觀察喝咖啡及綠茶有何影響。結果發現，第2期高血壓是關鍵分水嶺，即收縮壓160～179、舒張壓100～109，在此階段前飲用咖啡皆無風險，而喝綠茶不僅沒風險，還有益健康；但來到此階段後，若每天喝2杯以上咖啡，會使血壓急性升高、恐增2倍心血管疾病死亡風險，而喝綠茶則無風險，卻也無益處。

莊昕悅進一步提到，研究中喝較多咖啡的族群包含年輕人、吸菸者、原本就有喝咖啡習慣者、蔬菜吃較少者、總膽固醇較高者及收縮壓較低者。

若飲用去咖啡因的咖啡，莊昕悅表示，由於其中含有對健康有益的綠原酸、鎂、葫蘆巴鹼，可降低血膽固醇、發炎、改善內皮細胞功能，對一般人可抵銷咖啡對心血管的負面影響。但她提醒，對高血壓較嚴重者則可能會帶來負面影響。

另一方面，莊昕悅指出，研究中喝較多綠茶的族群包含長輩、常吃水果者及工作者。其中，喝較多綠茶的嚴重高血壓者，其總膽固醇較低。另外，去咖啡因的綠茶含有大量對健康有益的多酚物質，如兒茶素，有助抗發炎、抗氧化、降脂肪及降血壓的效果。

莊昕悅補充，若血壓收縮壓達160以上，應以綠茶取代咖啡，且咖啡攝取別超過1杯，並建議減重、多運動。另外，也推薦降血壓的得舒飲食（DASH），以高鉀、高鎂、高鈣、高纖及低飽和脂肪為主。同時也要定時量測血壓、妥善控制血壓、保持好心情，就能遠離高血壓所造成的威脅。