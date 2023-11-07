周一英特爾盤後股價上漲0.84%，稍早前一度漲逾1%。

報導指出，這些尚未曾披露的生產設施至少有一部分將設於英特爾位於亞利桑那州的廠區，而且將被指定為「安全隔離區」（secure enclave）。美國部分國會議員質疑其必要性，認為只要對晶片設施進行安全檢查即可，並不需要為美國國防產業設立專用生產設施。

這筆補貼金額目前尚不得而知，一些知情人士透露，英特爾可能需要30億～40億美元打造這些新的晶片設施，而這筆政府資金可能來自於晶片法案所授權的390億美元半導體製造業補貼。

報導指出，這項補貼計畫凸顯出拜登政府試圖確保晶片供應的決心，對AI技術、間諜活動、網路戰、戰機飛彈等尖端武器而言，晶片都是不可或缺的關鍵。

這項補助英特爾的計畫可能排擠其他公司獲得的資金，消息來源表示，目前美國商務部、國防部和國家情報總監（DNI）尚未做出最終決定。英特爾、商務部和國防部均未對此報導發表評論。