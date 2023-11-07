周二香港恆生綜合指數早盤跌180點或1.0%，為17786點。國企股(H股)跌1.0%。科技指數跌0.9%點。
主要科技股走低，騰訊走在接近平盤，阿里巴巴跌0.2%，嗶哩嗶哩跌3%，快手跌逾2%，小米和百度跌逾1%。
成交金額居首位的為友邦保險，股價下跌2.1%。
蔚來來汽車跌3.5%，小鵬汽車跌0.2%。
美國十年期國債殖利率回升到4.65%水準，金價受壓，黃金類股跌1.3%，山東黃金跌1.2%，紫金礦業跌1.2%。
部分內房股上漲，融創中國和萬科企業升逾1%。
投資人憧憬聯準會在明年的降息，有利於市場氣氛，美股周一小幅上揚。不過港股在連漲三個交易日之後，周二低開116點。
周二香港恆生綜合指數早盤跌180點或1.0%，為17786點。國企股(H股)跌1.0%。科技指數跌0.9%點。
主要科技股走低，騰訊走在接近平盤，阿里巴巴跌0.2%，嗶哩嗶哩跌3%，快手跌逾2%，小米和百度跌逾1%。
成交金額居首位的為友邦保險，股價下跌2.1%。
蔚來來汽車跌3.5%，小鵬汽車跌0.2%。
美國十年期國債殖利率回升到4.65%水準，金價受壓，黃金類股跌1.3%，山東黃金跌1.2%，紫金礦業跌1.2%。
部分內房股上漲，融創中國和萬科企業升逾1%。
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