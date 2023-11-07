周二香港恆生綜合指數早盤跌180點或1.0%，為17786點。國企股(H股)跌1.0%。科技指數跌0.9%點。

主要科技股走低，騰訊走在接近平盤，阿里巴巴跌0.2%，嗶哩嗶哩跌3%，快手跌逾2%，小米和百度跌逾1%。

成交金額居首位的為友邦保險，股價下跌2.1%。

蔚來來汽車跌3.5%，小鵬汽車跌0.2%。

美國十年期國債殖利率回升到4.65%水準，金價受壓，黃金類股跌1.3%，山東黃金跌1.2%，紫金礦業跌1.2%。

部分內房股上漲，融創中國和萬科企業升逾1%。

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