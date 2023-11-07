華為新款高階智慧型手機上市後熱銷，且非洲及印度等新興國家中低階智慧型手機需求強勁，為低迷許久的大陸智慧型手機市場注入一劑強心針，加上5G手機滲透率提升，讓庫存清得很乾淨的手機PA需求大爆發，全新、穩懋及宏捷科亦樂觀看待第4季營運。

受惠於蘋果及陸系手機品牌廠新機拉貨，且光電子新產品出貨持續放量，全新10月合併營收為3.17億元，月增10.37%，年增80.72%，為110年9月以來單月新高，累計前10月合併營收為20.73億元，年減8.75%。

全新前3季合併營業收入為17.57億元，年減16.23%，營業毛利為6.97億元，年減21.51%，合併毛利率為39.66%，年減2.67個百分點，營業淨利為2.71億元，年減47.6%，營業淨利率為15.41%，年減9.22個百分點，稅後盈餘為2.62億元，年減48.42%，每股盈餘為1.42元。

全新表示，由於手機需求穩定，第4季營運有望略優於第3季，目前供貨給美系大廠等客戶的800G中長距接收端產品訂單穩定，預期今年數據中心營收約8000萬元，可望較去年成長翻倍，明年更可望較今年成長2到3倍。

無畏10月國定假日多、工作天數較少，宏捷科10月合併營收攀升至3.26億元，月增13.2%，年增164.7%，為110年12月以來單月新高，累計前10月合併營收為19.79億元，年增3.48%，正式由年減轉為年增。

展望第4季，宏捷科表示，目前智慧型手機客戶訂單強勁，WiFi及智慧型穿戴裝置新品出貨增溫，第4季營運可望較第3季成長20%。

穩懋10月合併營收為15.9億元，月成長15.11%，年成長31.84%，為111年6月以來單月新高，累計1至10月合併營收為125.59億元，年減21.55%。

穩懋前3季合併營收為109.68億元，年減26%，營業毛利為20.36億元，年減48%，合併毛利率為18.6%，年減8個百分點，營業淨損為6.95億元，營業淨損率為6.3%，年減16.2個百分點，稅後虧損為4.65億元，每股淨損1.1元，其中第3季營業毛利為9.19億元，季增16%，年增47%，單季合併毛利率為22.1%，季增2個百分點，年增6.1個百分點，營業淨利為7000萬元，順利轉虧為盈，營業淨利率為1.7%，季增6個百分點，年增6.8個百分點，產能利用率上升50%，單季稅後盈餘為3400萬元，單季每股盈餘為0.08元。

穩懋總管理處總經理陳舜平表示，今年第4季手機可望持續成長，Infra及光電也不會太差，第4季合併營收、產能利用率及毛利率可望再往上拉升；穩懋預估，第4季營收預計將較前一季成長low teens(11%到14%)百分比，毛利率預計約為mid-twenties(25%)水準。

全訊因國防標案產品進入出貨旺季，以及公司新開發的無人機與低軌道衛星通訊產品陸續出貨，全訊科技10月合併營收為1.16億元，月增7.75%，年增23.75%，累計1到10月合併營收為9.93億元，較去年同期成長22.97%。

今年前10月全訊政府標案相關的國防PA模組及次系統產品出貨量較去年同期成長達2成以上，預估隨年底標案出貨高峰來臨，整體營運可望再攀高峰。

全訊表示，隨時序進入第4季國防標案出貨旺季，高階國防用固態功率放大器出貨量可望持續提升，海外軍工客戶的PA訂單量穩健成長，加上航太及商用衛星通訊的新產品訂單增加，均可望帶動公司營收及獲利持續走高。