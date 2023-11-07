知名導演魏德聖過去拍攝電影《賽德克‧巴萊》時，獲得中影國際、鑫鴻國際投資董事長郭台強投資贊助，但鑫鴻國際公司去年底以魏2015年簽下的1張4500萬元本票，向法院聲請強制執行魏個人與果子電影等公司財產獲准，魏除聲請法院暫停執行，另控郭搶走《賽德克‧巴萊》版權，涉嫌詐欺。台北地檢署7日首度以告訴人身分傳喚魏出庭，釐清告訴意旨。

魏德聖和郭台強2011年合作拍攝《賽德克‧巴萊》，但年底，郭名下的鑫鴻國際投資公司，向法院聲請4500萬元本票裁定，並聲請強制執行魏德聖和果子電影等公司財產獲准，魏除委託律師提抗告以及確認本票不存在之訴，並以100萬元擔保金，聲請暫停強制執行獲准。

果子電影聲明否認欠債，稱魏是被騙簽本票、2010年底《賽德克‧巴萊》製作完成，郭經營的中影公司看了初剪版，提出投資一半的資金3.5億元台幣，隔年3月中影公司和果子電影約定，由新設立的中影國際公司享有所有關於《賽德克‧巴萊》的權利，而也投資3.5億元的果子電影則擁有中影國際46％的股權及共享影片的著作權。

果子公司指出，2011年《賽德克‧巴萊》上、下集上映後，中影國際收取電影全部的發行收益，卻從未將收入按比例拆帳給擁有46％股權的股東果子電影；2013年，中影以營運需求為由，要求身為中影國際董事的魏德聖，簽署未實際召開的股東會議決議，以1塊錢的價格回收果子電影所持有1500萬股；又以從沒匯款紀錄的鑫鴻國際投資公司帳務需求為由，誘使魏德聖簽下折抵回收股權後的4500萬元借款本票。

中影公司解釋，果子電影因拍攝《賽德克‧巴萊》，支出及負債數億元，因而尋求中影及董事長郭台強投資協助，4500萬借款的由來，是由郭的個人公司鑫鴻國際借款6500萬元給果子電影，並於2011年匯入果子電影帳戶。

但後來果子電影屆期無法清償，先在2015年用中影國際股票「200萬普通股」，作價抵消2000萬元，剩餘4500萬元債務由果子電影與魏並共同簽發本票，負連帶清償責任，期間還展延換票2次。中影公司認為，相關債務問題都有契約、匯款資料及相關契約為證。純屬民事借貸，無任何欺騙或不法。