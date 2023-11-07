雨衣會自己走路？有女子在網上分享1段18秒影片，拍攝地點位於彰化縣溪州鄉中山路二段上，行車紀錄器拍到該路段一處路口，竟有件黃色雨衣不明原因在路上緩慢「飄移」，甚至還會自己沿著斑馬線緩慢地滑向路中央；對此，原PO不禁驚喊「這雨衣要確定餒」，而網友也看傻表示「沒風的狀況下，令人毛毛的」。

一名女子在社群軟體「TikTok」上傳18秒影片，拍攝地點位於彰化縣溪州鄉中山路二段上，從畫面中可見，1件黃色的雨衣竟不明原因在路上向前滑行，並且從路邊沿著斑馬線旁緩緩飄向路中央；神奇的一幕也讓女子驚喊「這雨衣要確定餒」。

影片曝光後，網友紛紛留言表示「有人可以解釋是什麼原理嗎？」、「雨衣會自己走路欸」、「雨衣有自已的想法」、「開車遇到這個，一定會頭跟腳都發麻」、「起雞皮疙瘩」、「確實有那麼點神奇」、「雨衣不可能這樣吧」、「又有新電影題材了」、「沒風的狀況下，令人毛毛的」、「好了啦！工讀生可以出來囉」。

另外，還有網友歪樓表示「注意了行人先行！」、「雨衣也要敲詐六千」、「他沒走斑馬線」、「要小心雨衣，不然罰6000」、「這被拍到未禮讓雨衣就恐怖了」、「就算它是雨衣，還是要禮讓行人喔」、「這種狀況要禮讓雨衣嗎？」、「只有我在意他沒有走斑馬線嗎」。