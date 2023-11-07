Toyz爆笑直播「Joe是藥對決」網友朝聖！ 一原因逆風喊話蕾菈：我相信你們！

百萬YouTuber九妹（Joeman、本名翁雋明）和蕾菈夫妻涉嫌持有二級毒品大麻，6日依毒品罪嫌移送檢方訊後無保飭回。曾因販售大麻菸彈遭逮的網紅Toyz，質疑Joeman為何不用驗毛髮；對此，資深刑警透露3種可能的原因，並驚訝Joeman、蕾菈夫妻無保請回。

Toyz昨以過來人的身分開直播談Joeman涉毒一事，驚訝 Joeman住處被搜出的大麻與電子秤等物品數量很多，不信他沒在抽。當Toyz得知Joeman移送前只驗尿、未驗毛髮，不理解當時自己為何要驗髮，且沒驗出毒的情況下，只因是公眾人物，就被抓去勒戒，反觀Joeman不用驗髮，但毒性明明會殘留在毛髮3至6個月。

蕾菈夫妻也涉毒。（圖／IG@蕾菈）

根據《三立新聞網》報導，資深刑警推測Joeman只驗尿的三大原因「被告在筆錄中已經清楚交代確實有吸食」、「尿檢技術準確度高」、「採檢毛髮需由檢察官指示同意才能進行」。不過，該刑警訝異Joeman和蕾菈夫妻可以無保請回，照過去辦案經驗，名人至少都要3、5萬的交保金達到警惕作用。

Joeman被警方在家中搜出十多條捲菸紙、2個研磨器和磅秤，研判他應該是「專業大麻戶」，吸食毒品已有一段時間；據悉，Joeman向檢警坦承，透過友人在網路買大麻，認了有施用，「十分擔心涉案會影響職業生涯」。而Joeman也透過律師發聲明回應，基於刑事偵查不公開原則，無法透露案情，盼大家能尊重檢警機關偵查空間，造成社會紛擾與不安，深感遺憾與抱歉。

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