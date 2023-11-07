擁有上百萬網友追蹤的知名Youtuber Joeman（本名：翁雋明）昨(6日)和網紅蕾菈雙雙中箭落馬，被警方查獲在住處有大麻等證物，由於Joeman原先形象清新，讓不少粉絲直言崩潰，對此，過去曾任謎片導演的圤智雨稍早笑稱對Joeman涉毒一點都不意外，他更表示網紅界本來就有許多不為人知的黑料，甚至有個屁孩團體成員還有女團員的性愛影片，一個比一個誇張。

圤智雨稍早表示對Joeman涉毒不意外，接著點名有個屁孩團體黑料超多，但至今沒有爆開，就是因為他們之中有個善於公關的團長，且成員之間並非信任關係，而是各有各的黑料，因此很難脫離這團體，其中男成員手上還有女成員的性愛片，或是跟毒品有關的情資，不可能互相出賣，簡而言之有點像共犯關係。

圤智雨發文。（圖／翻攝自圤智雨 雨的十二時辰臉書）

圤智雨話鋒一轉強調，自己先前就說過，許多光鮮亮麗的網紅看似發文都生活相當令人羨慕，但私下沒有吸收業配賺錢能力，靠的就是「做S」，常常消失一陣子去撈錢，回來後又立回好人人設，多曬幾張跟小孩、家人的照片，建立正常人人設。

最後，圤智雨更表示，還有網紅平均每個月支出就要7萬，除了「做S」，如果只靠站展場收入根本入不敷出，加上他還有養寵物，怎麼想都不合理，「這是我給你下的最後通牒，如果你在逃避，我接下來就會直接公布你的本名，我覺得讓你紅到大家都知道你在賣s」，並揚言會找對方的前男友一起出面爆料，掀起網友熱議。

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