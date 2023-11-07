大陸海關發佈微信公號6日發佈公告，根據中國法律法規和中華人民共和國海關總署與印尼共和國海洋事務與漁業部有關印尼輸華野生水產品的檢驗檢疫要求規定，即日起，允許符合以下相關要求的印尼野生水產品進口。

具體進口範圍，包含可供人類食用的野生水生動物產品及其製品、藻類等水生植物產品及其製品，不包括《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄和中國國家重點保護野生動物名錄（LSKPWA）所列物種、活水生動物及水生動植物繁殖材料。

而對生產企業要求方面，則規範向大陸出口野生水產品的生產企業（包括加工企業、捕撈船、運輸船、加工船和獨立冷庫），應獲印尼官方批准並受其有效監督，且衛生條件應當符合大陸和印尼獸醫衛生和公共衛生法律法規的要求。

此外，向大陸出口野生水產品的生產企業，應由印尼海洋事務與漁業部向大陸海關總署推薦註冊。未經註冊不得出口。