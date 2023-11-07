以色列報復哈瑪斯月餘，至今釀成逾1萬加薩居民喪命，美國國務院內部文件顯示，官員嚴厲批評拜登政府應對以哈衝突的方式，「容忍」如此高的平民罹難人數，認為華府應該要願意公開批評以色列，並支持雙方停火。

美國國務院高階官員保羅（Josh Paul）10月辭職，以抗議美國軍援以色列，國務院回應稱「看法不同」。

美國政治新聞網站「POLITICO」取得國務院內部備忘錄，2名過去曾派駐中東地區的中階官員在文中對政府提出2大要求：第一是美國支持以哈停火，第二是平衡對以色列的私下及公開訊息，包括公開批評以軍戰術及對待巴勒斯坦人的方式，華府通常不願公開談論這2事項。

備忘錄指出，美國公開與私下訊息的差距，導致民眾認為美國是一個「有偏見」及「不誠實」的國家，這種情形不僅無法促進美國在全球的利益，甚至能損害美國的利益。

「我們必須公開批評以色列違反國際規範，例如未將進攻行動限縮在合理的軍事目標」，備忘錄寫道：「當以色列支持屯墾者的暴力行為，以及非法掠奪土地、對巴勒斯坦人過度使用武力時，我們必須公開表示違背美國價值…。」

備忘錄承認以色列有「合法權利及義務」對哈瑪斯尋求正義，但強調至今人命損失的程度「令人無法接受」，批評美國對高平民罹難人數的「容忍」，引發外界質疑美國長期提倡的國際秩序，備忘錄也呼籲美國要讓以色列及哈瑪斯為自己的行為負責。

加薩醫生公開醫院傷患爆滿景象。

目前尚不清楚有多少國務院官員簽署這份備忘錄，也不清楚這份備忘錄是否已送交國務院內部的「異議管道」（dissent channel）。國務院員工能透過異議管道表達對政策的不滿。

多位國務院官員透露，這份備忘錄顯示愈來愈多美國外交官，對拜登政府處理中東危機的方式失去信心，備忘錄內容尤其反映了許多中低階外交官的心聲。報導指出，如果國務院內部的不滿上升，可能會影響拜登政府對中東的政策。

不過報導指出，這份備忘錄的要求可能不會太快實現，拜登及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期才重申不支持以哈停火。