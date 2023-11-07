據了解，開車的阿伯一早出門行經大村鄉美港路時，疑似閃避從路邊衝出的小貓咪，急著打方向盤才摔落一旁田中，所幸並無大礙。（翻攝臉書大村人／吳建輝彰化傳真）

阿伯又出事了？彰化縣大村鄉美港路旁田野間，今天清晨被民眾發現田裡「倒臥」1台白色自小客車，車內並無駕駛，發現的民眾拍下照片上傳到臉書社團「大村人」，吸引民眾熱議，警方表示，該名駕駛年約50多歲，是為了閃避衝出馬路的小貓咪因此失控翻覆到田裡，自行脫困並無受傷，已請拖吊車拖離。

出事了阿伯！幾年前台中成功嶺計程車在窄路狂飆失控殞落翻摔水田中，引發民眾討論，成為近年台灣最紅迷因之一，今天早上彰化縣大村鄉有鄉民也在田野發現車輛翻覆，照片在網路上造成轟動，網友留言「阿北初四啦」、「不知道是醉了、還是累了」。

轄區警方表示，今天清晨7點多接獲民眾通報，大村鄉美港路旁田野發現自小客車翻覆，所幸駕駛及時脫困，並無大礙，車輛也由他自行請拖吊車拖離，提醒駕駛人開車注意路況，應預測從看不到的視野範圍中，可能衝出人、車或小動物，才能將事故風險減至最低。