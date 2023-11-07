「2023雲林縣滷肉飯節暨米、肉、醬嘉年華」活動將於11月11日，在古坑鄉綠色隧道盛況登場，10/ 21日搶先於雲林縣私立大成高級商工職業學校辦理神級滷肉飯封神戰「民間高手組決賽」，結合雲林在地好米，優質好肉，香醇醬油，並加入異國料理元素，集結名間各路滷肉飯高手，一同見證滷肉飯之神誕生，打造最在地、最具特色的滷肉飯年度盛會！

2023雲林縣，滷肉飯節暨米、肉、醬嘉年華，集結各路好手共襄盛舉滷肉飯年度盛會。（圖／中時新聞網攝）

評審吳志憲表示，滷肉飯好吃必備3大元素，好米、香醇醬油、優質豬肉，只要將這3者融合，就可以打造出最完美的滷肉飯。評審方永銘指出，此次大賽評比主要有5大標準，其中包含肥瘦占比、色澤、米飯、口味鹹淡、並特別將異國料理加入評比標準中，希望將滷肉飯與異國風味結合，吸引更多的外國人與本國人，一同探究滷肉飯的美味。

異國料理特意加入評比標準中，希望將滷肉飯與異國風味結合，吸引更多的人，一同探究滷肉飯的美味。（圖／中時新聞網攝）

參賽者們各個都使出渾身解數，希望爭奪滷肉飯之神的冠軍寶座。選手發揮創意，將滷肉飯與越南辛香料結合，打造出含有越南特色滷肉飯料理；也有人在煮米時加入東南亞香料之王—斑蘭葉一同悶煮，為米飯注入清香香氣；肉燥更以桂圓代替冰糖滷製，並選用松阪豬提升整體口感，讓評審大讚水準超群。

選手特別選用西螺老廠牌的醬油，希望透過使用在地食材，把雲林行銷出去，讓更多人看見雲林。（圖／中時新聞網攝）

加入南洋特色的滷肉飯，將南洋風味結合台味，跳脫傳統，創新具特色的作品也讓評審們印象刻；更有選手使用西螺老廠牌的醬油，強調醬油好壞與肉燥的成色、氣味息息相關，也希望透過在地食材，把雲林行銷出去，讓更多人看見雲林。

雲縣政府農業縣處長許勝德表示，雲林縣是全台灣最大的農業縣，其出產的好米、好油、好肉，是讓滷肉飯美味道地的3大關鍵。（圖／中時新聞網攝）

雲縣政府農業縣處長許勝德表示，雲林縣是全台灣最大的農業縣，一年農業產值高達890億，是台灣的糧倉也是最大的畜牧縣，有最棒的濁水米，最多的產豬量，且豬肉不含瘦肉精，有足夠的光照射，釀造的醬油香又純。沒有雲林就沒有最道地的滷肉飯，2023雲林縣滷肉飯節暨米、肉、醬嘉年華節歡迎大家一同共襄盛舉。

活動資訊：

【雲林縣滷肉飯節暨米、肉、醬嘉年華】

活動日期：2023年11月11日

活動時間：上午09:30至下午04:00

活動地點：古坑鄉綠色隧道中央大草皮。

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