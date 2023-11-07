太過了！有目擊民眾4日午間3時許於台北市大同區敦煌路上所見一幕拍攝至網路，根據行車記錄器畫面顯示，一輛租賃的豐田豪華保姆車Alphard併排停靠路旁，再看一名男子手提工具直接在路邊大搖大擺洗著車子，行徑誇張。轄區大同警分局5日前後獲報三民眾檢舉，將依法開罰。

不過該行車記錄器經由網路曝光後，網友也紛紛湧入評論區，留言表示：「整個市區都是你的洗車場」、「恥度無限，你不尷尬，尷尬的就是別人」、「有狗鴨霸！絕對要給個紅 可能收集很多，剩缺10張就可換新車，請大家多多幫忙給他紅單」、「恥可以洗得這麼自然，代表這行為應該也是日常」、「活在自己的世界，想幹嘛就幹嘛」。

大同警分局提醒用路人，所謂併排停車，非指須兩部汽車併排停放才算，而是不論汽機車以垂直、平行或斜向等方向將車輛停放在其他車輛的另一側或停車格外，以致妨礙其他車輛、行人通行、致生交通往來危險之虞者，就會被認定是違規並排停車。至於影片中洗車男行為，已觸犯道路交通管理處罰條例56條2項：汽車駕駛人停車時，有併排停車之情事者，處汽車駕駛人新台幣2400元罰鍰，並記扣點數。

同時，大同警分局指出，不論該輛車是出租給承租者使用，還是租賃車行人員自行洗車，違規事實明確，警方將先對車主租賃公司開單，若行為人是承租者個人行為，租賃車行可提申覆確保自己權益。