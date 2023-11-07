2024大選在野整合仍陷入「鬥而不破」的僵局!國民黨主席朱立倫拋出日、德兩種模式，但民眾黨則堅持全民調，並主張黨主席柯文哲另拋出誤差範圍內就禮讓做副手的「讓分方案」。「藍白合」眼看功虧一簣，朱立倫罕見地在公開場合動怒；國民黨總統參選人侯友宜則反問，柯既然有意見為何當初要同意日本方案？

藍營高層被柯文哲態度反覆給激怒，但柯辦則回批藍營扭曲善意，答應與幕僚討論被曲解是答應此方案，形成各說各話、雞同鴨講。面對柯文哲嗆兩個方案都會輸，「把恁爸當肖仔」！藍營人士直言，如果柯沒有善意的回意，當初這兩個方案一開始就不會走下去了。

上周二朱、侯、柯會面時，唯一的交集就是，不要再回到原點，因此不需再談初選和民調的原始方案。隔兩天，朱立倫周四中午與柯文哲討論方案，據朱立倫的說法，過程中柯文哲覺得第一個，即日本方案可以接受，第二個德國方案不好。

因為朱與柯有初步共識，但擔心侯有意見才會打電話再確認，甚至希望朱能說夠服侯。侯友宜事後也證實，朱立倫與柯文哲通完電話後，又再打電話給他，希望柯同意第一個方案後，他也能接受，這樣大家達成共識，三人就可見面，侯則回，「完全尊重黨中央的決定」。

藍營人士分析，如果照柯文哲事後所言，用立委參選人投票佔一半的日本模式，國民黨有69人，民眾黨只有11人，他鐵定會輸；既然席次差距如此懸殊，當初為什麼會原則同意？如果只是答應與幕僚討論，為什麼排除德國模式?顯然柯文哲是有做出選擇的，關鍵應該在於朱提到「無記名秘密投票」讓柯文哲心動。

據一位4年前輔選韓國瑜的人士判斷，柯文哲或許認為只要採無記名投票會，藍營小雞基於自身選舉利益，在選票極大化的考量下，會做出理性選策而琵琶別抱、棄侯投柯，但這種一廂情願的想法最後被核心幕僚點破才會變卦。在國民黨絞盡汁拼湊出有些突兀的所謂日、德新方案出爐後，一位前柯市府官員第一時間判斷柯都不會接受；但相對之下，德國模式是政黨和人的比例各佔一半，且都是採民調方式，其實也算「類全民調」。況且，政黨支持度調查，除少數一兩家有出現明顯「藍大白小」，大多數兩黨差距不大，如果二擇一應該會選德國模式，傳出柯「原則同意」日本模式讓他有些意外。