國際金融領袖投資峰會今在香港正式登場，大陸國務院副總理何立峰表示，中央支持香港強化離岸人民幣業務的樞紐功能，並提出3點建議，包括加強自身建設，續保國際化特色，並參與區域合作、開拓東協及中東等市場。香港也要主動適應市場變化，進一步融入國家發展大局。

綜合港媒報導，何立峰以預錄影片做開幕主題演講時表示，香港是內地企業境外投融資首選通道，是國際金融對外開放試驗田、人民幣國際化重要基地等，必將在融入國家發展大局中，實現更大更好發展。

何立峰說，我們支持香港在促進跨境貿易投資便利化、擴大金融業對外開放等方面先行先試，持續完善，優化大陸和香港金融互聯互通機制，進一步暢通投融資渠道，強化離岸人民幣業務的樞紐功能，增長國際資產管理中心功能，打造亞太區域金融科技樞紐和亞洲綠色金融中心。

何立峰對香港提出3點建議，包括要著力加強自身建設，進一步提升影響力，也要繼續保持國際化特色，進一步拓展朋友圈，更好發揮國際金融中心的資金融通功能，參與區域合作、開拓東協及中東等市場，在國際舞台講好香港故事、講好中國故事。

香港金管局於2022年首次舉辦峰會，意在向世界宣告香港已經復常，而今年峰會以「駕馭複雜的環境」為主題，請來的國際金融機構最高領導層人數較去年的40位翻倍至90多人，預料來自全球頂尖金融機構的負責人多達300名，也較去年240名為多。

與此同時，大陸未派出重要官員參與上一年峰會，但今年峰會，中國人行（大陸央行）副行長張青松、國家金管總局副局長肖遠企、中證監副主席王建軍等大陸監管三巨頭要員在第一場圓桌會議各抒己見。何立峰則以預錄影片進行開幕主題演講。