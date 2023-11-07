明（8）日為24節氣之一的立冬，也是開運的好時機。命理師柯柏成提到，冬季可以擺設「鹽燈」，增加溫暖元素使運勢不被凍住，另外從今年冬季至明年過年，遇節氣中的小雪、大雪、冬至、小寒、大寒，一直到立春過年，也都是開運的最佳時段。

命理師柯柏成在臉書表示，節氣從立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒到立春過年，都是寒冷的氣溫，民眾可以選擇擺設「鹽燈」，鹽燈表面潮解過程中，有助於正負離子交換，點亮後很快就乾燥，在冬季寒冷又潮濕的情況下，點一盞有助轉換心情並提升運勢。

柯柏成進一步提到，鹽燈開著時能釋放出負離子，若想提升自身財運，可放於客廳角落；放在玄關處則是增加貴人運；置於臥室當夜燈能增加健康運，也可放在辦公室當開運物品，擺放在桌子的左前方即可，假若是主管階級有獨立辦公室，放置在進門對角處增加事業運。

除了立冬能開運外，接下來的節氣小雪（11／22）、大雪（12／7）、冬至（12／22）、小寒（1／5）、大寒（1／20）一直到立春（2／4），也都是提升運勢的最佳時段，建議可以在開運位置放鹽燈，此外平時多做公益累積福報，還有加乘的效果，使整個冬季充滿正能量。