據美國之音引述路透報導，歐洲中央銀行在當地時間6日發布的一份經濟簡報中說，歐洲央行調查的許多跨國公司中，超過40％出於對中國相關風險的擔憂，預計在未來幾年將生產遷移到政治上的友好國家。

路透報導，在新冠病毒疫情和俄羅斯入侵烏克蘭打亂價值鏈後，跨國公司加緊討論變換生產場所的議題。不過，目前還沒有大規模重新安置的實際證據。

歐洲央行為得到對這一議題的第一手確認，對65家在全球擁有業務的超大型跨國公司進行了民意調查，其中49％的公司說，它們在探討「就近外包「（near-shoring）或者將生產場所移至與銷售點更近的地方。而42％的公司想要將一些生產作業搬至「友邦」或更歡迎它們的地點。

歐洲央行表示，在有關哪些國家對這些公司生產領域的供應鏈構成或可能構成風險的問題上，所有回應公司中的三分之二提到中國。

簡報還說，超過一半的公司從某一特定國家或少數幾個國家獲得關鍵的材料，幾乎所有的公司都說，這些材料供應目前面臨更高的風險。

歐洲央行說，絕大多數受調查的公司都指明中國是那個國家或者少數國家中的一個，所有的公司都認為與中國相關風險大大提升。

報道表示，「就近外包」近年來已經成為一種趨勢，但是「友岸外包」（friend-shoring）則是一個新現象，因為只有11％的受訪公司說，它們在過去5年已經謀求這樣一個戰略。

此外，《華爾街日報》周一報導，中國政府與美國等西方國家的關係近年趨於冷淡和緊張，促使外國公司重新考慮在中國的投資。

報導稱，此前多年，隨著中國經濟快速發展，外國公司把在中國賺取的利潤也投入中國，用於新的招聘和投資。而目前，隨著中國經濟增長持續疲軟，再加上中美緊張局勢加劇，外國公司開始將這些利潤撤出中國。

報導表示，根據對中國數據的分析，截至9月底，外國企業連續六季從中國撤走利潤，金額總計超過1600億美元。這種少見的情況表明，中國對外國資本的吸引力正減弱，而利潤持續流走導致中國第三季外商直接投資總額25年來首次下降。

外國企業撤走利潤令人民幣進一步承壓。由於投資者不再青睞中國的股票和債券，同時新投資稀少，中國央行已經在努力減緩人民幣的下跌。今年以來，人民幣兌美元已貶值5.7％，並在9月份觸及10多年來的最低水平。

報導稱，最近對美、歐和日本在華公司進行的調查顯示，企業高管們對在中國進行新投資持悲觀態度，中國與台灣爆發戰爭的前景和中國加強對境內外國公司的監管也讓這些高管感到不安。

中國對某些外企員工實施出境禁令，今年早些時候還突擊檢查了一些為跨國公司提供服務的諮詢公司的辦公室，帶走和拘捕中國員工。中國政府還擴大了反間諜法的適用範圍，以應對一些被認為是外國威脅的行為，其中可能包括常規的企業活動。