侯友宜喊「當選砍掉NCC重練」 陳耀祥酸：難道要回戒嚴時期？ @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜曾稱若當選會將NCC（國家通訊傳播委員會）等變成綠營禁臠的獨立機關「砍掉重練」。NCC主委陳耀祥7日被問到此問題時，笑了兩聲後回應表示，難道要回到新聞局時代、戒嚴時期？

NCC主委陳耀祥1日在立法院列席報告時證實，據初步資料，三立電視台確實入股中嘉有線電視系統台並持股27％，成為中嘉上層股東。昨邱顯智再爆，持有中嘉100％股份的泓順投資公司，竟然是由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔任董事，再度跨越系統經營業者不得與新聞頻道業者整合的紅線，直呼NCC已經完全失能。

陳耀祥今到立法院備詢，對於有立委質疑NCC沒有存在必要，陳耀祥則表示，當然有存在必要，相關業務主管機關不是NCC就是其他機關，難道這個業務國家都不管嗎？陳耀祥表示，范姓業者資深也具專業技能，確實有董事身份，而中嘉也是不同法人代表，有沒有違反附款，會去查清楚。

是否有媒體壟斷情形？陳耀祥說，會把資料查清楚、如果有當然要解決，沒有就要還人家清白。

媒體也追問，三立控制中嘉股權27％，是否算媒體壟斷？陳耀祥表示，媒體壟斷目前沒有相關法規，但不希望整個媒體過度集中，避免產生言論管道受到控制。

有記者問，中嘉議題如果立委沒把內容揭露出來，NCC是否就不查？陳耀祥說，還是會處理，有些查的資料，不一定只是立委揭露的問題，若有相關的檢舉案件都會去查。不過陳耀祥也說，三立跟中嘉狀況的詳細資料是立委跟NCC檢舉，以前沒有相關的檢舉案件。

被問到對待中嘉三立是否和對待中天雙重標準？陳耀祥表示，中嘉狀況要經過委員會討論，依照行政程序比例原則，一步一步來處理，除維護法律和行政處分規定，也要給人民營業權保障。