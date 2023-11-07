金防部軍紀亮紅燈！涉嫌對未成年女學生毛手毛腳的楊姓下士，軍方將依「刑懲併行」原則重懲列汰。(示意圖／于家麒攝)

陸軍金門防衛指揮部軍紀亮紅燈！上周四（2日）驚傳一名楊姓下士網約一名少女見面，少女欣喜翹課見網友，兩人碰面上車後不知去向；少女家屬得知她未到校上學後緊急報警協尋，最後女方家長與警方在街上看到在轎車內的楊姓下士，正準備對女學生毛手毛腳，立刻上前逮人移送法辦。金防部昨（6日）表示，將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則重懲列汰，以確維軍譽。

據了解，目前服役於金防部防空連的楊姓下士，在交友網站認識就讀金門某國中的女學生，雙方經網聊數次後，楊男就利用上周四休假時，約女學生外出見面；女方欣喜下竟翹課赴約，家人因找不到她，情急之下緊急報警協尋。

最後警方依據女方家屬提供的手機進行定位，在街上找到坐在轎車內的兩人，當時，楊姓下士正準備對女學生毛手毛腳，警方隨即上前逮人，由於女學生未成年，警方隨後依「妨害性自主」罪嫌，將楊姓下士移送金門地檢署偵辦。

對此，金防部昨表示，所轄防空連楊姓下士休假期間，於營外疑因不法案件遭警方逮捕，並以涉犯「妨害性自主」罪嫌移送偵辦中，後續將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則重懲列汰；另將持續強化軍法紀及性別分際教育，確維軍譽。

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