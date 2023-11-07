台灣房價居高不下，有打房重拳之稱的「囤房稅2.0」草案送入立法院後，卻遲未排案審查，民眾黨立法院黨團7日批評，居住正義不是口號，更不是政治作秀工具，若囤房稅2.0未能在本會期三讀通過，將依「屆期不連續」原則退回，呼籲藍綠兩黨召委盡速排審，政府也應另訂中央特別囤房稅，設計更具威嚇力的稅基、稅率，引導空屋出租、出售。

民眾黨立委張其祿指出，2023年第二季房貸負擔率為42.09％，但內政部標準中，房貸負擔率30％以下才是合理負擔，50％以上是負擔能力過重，顯示目前房貸負擔率處於「偏重」等級，而全台房價所得比平均9.82倍，甚至花東、澎湖、金門等地區，都明顯超出世界銀行認為3至6倍的合理負擔範圍。

張其祿指出，民進黨執政近8年期間，房價指數更是上升近2倍，嚴重影響居住正義，但迫於選舉壓力，蔡政府推翻過去3年反對囤房稅理由，10月將行政院版囤房稅2.0送往立法院，然而當民進黨團已提議討論休會之際，財政委員會卻未繼續排審，呼籲藍綠應將囤房稅2.0、中央囤房稅相關草案一同排審，以實際行動回應民意。

民眾黨立委陳琬惠表示，台灣目前住宅存量約為922.8萬宅，空屋率保守估計約為12％，每8間住宅約有1間空置，空屋數分布以六都最多。若是觀察囤房現象，則有嚴重「房產集中化趨勢」，持有超過3房的人數，從2015年6月的33.6萬人 ，攀升至2023年6月的51.3萬人，因此盡速排審囤房稅，加速閒置空屋釋出，才是正確解方。

民眾黨立委陳琬惠表示，台灣目前住宅存量約為922.8萬宅，空屋率保守估計約為12％，每8間住宅約有1間空置，空屋數分布以六都最多。若是觀察囤房現象，則有嚴重「房產集中化趨勢」，持有超過3房的人數，從2015年6月的33.6萬人 ，攀升至2023年6月的51.3萬人。

陳琬惠指出，目前房屋稅制面臨2大問題，第一，房屋稅屬於地方稅，稅率高低端看各地方政府施行的《房屋稅徵收自治條例》，導致全國稅率不統一；第二，房屋稅的計算方式為「稅基乘稅率」，而稅基評定是地方政府權責，稅基普遍過低的狀況下，略微調升稅率效果極小。

陳琬惠直言，為增加多屋族空屋持有稅負，並以稅制引導健全房市，民眾黨團提出《促進全國住宅使用特別稅條例》草案，透過中央另訂「囤房特別稅」，在稅基與稅率設計上提出有效方案，引導空屋租售，概念是「多屋重稅，出租免徵，偏鄉免計」。