台北榮總新竹分院傳統醫學科醫師楊文杰表示，長輩和年輕人看似症狀相同，但藥補卻不盡相同。（台北榮總新竹分院提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣27歲陳小姐牽著80歲阿婆到台北榮總新竹分院求診，稱「晚上睡覺手腳都好冰！想煮點補品給阿婆吃，我可不可以一起吃？」傳統醫學科醫師楊文杰指出「補」分為「溫補」、「平補」、「涼補」，長輩和年輕人看似症狀相同，但藥補卻不盡相同。

楊文杰說，立冬食補多樣多元，從「薑母鴨」、「羊肉爐」、「藥膳排骨」、「當歸鴨」、「十全大補」、「肉骨茶」到客家人擅長的「雞酒」，皆屬於「溫補」。而「四神湯」則屬於平補。

溫補藥材多以「當歸」、「黃耆」、「紅棗」、「枸杞」為基底，加上「川芎」、「人參」、「肉桂」來活血行氣，促進血液循環。體質虛寒的人適合溫補，若不確定自己體質，則可採平補。

在當歸、黃耆、紅棗、枸杞的基礎下，加上容易吸收且少負擔的山藥、空心菜、紅蘿蔔、花椰菜、蓮子、當季蔬菜、雞肉、魚肉為食材。素食者可選擇秀珍菇、杏鮑菇為主食。

「補」有什麼禁忌呢？楊文杰舉像案例80歲的阿婆有心血管疾病、痛風、腎臟病不建議溫補和高鈉湯頭；27歲陳小姐常熬夜、口破、便祕，則避免溫補改採平補。

此外，子宮肌瘤、感冒、月經期間不溫補，孕婦及產婦不適合用酒提味，服用抗凝血劑者減少薑蒜和人參的攝取。

楊文杰提醒，雖然立冬溫補暫時補解決手腳冰冷問題，但適量曬太陽、運動、少冰飲、早晚注意保暖更是常保健康之治本之道。